OM : Pablo Longoria toujours contesté en interne !

Pablo Longoria l’a appris en lisant la presse et les réseaux sociaux ces deux dernières semaines : il ne fait plus l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Contesté avec virulence par les groupes de supporters lors de la désormais fameuse réunion qui a tout déclenché, le président olympien a pris le temps de réfléchir à son avenir. Avant de revenir, via une communication savamment orchestrée, sur le devant de la scène.

Tout ce bourdonnement a mis en lumière les détracteurs de Pablo Longoria, qui sont aussi présents au sein du club. Une partie des salariés n’aimerait ainsi pas le management de l’Espagnol et de ses ouailles (Ribalta, Iriondo, Tessier). D’ailleurs, La Provence cite une source interne au club, qui dit au sujet du président olympien : « Il a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe. Personne ne sait s’il sera encore là dans quelques semaines… »

L’arrivée de Jorge Mendes mal perçue

Le quotidien régional abonde dans ce sens en écrivant : « rares sont ceux, à l’OM ou dans l’environnement du club, qui voient Longoria continuer l’aventure à long terme ». Plus que jamais contesté, alors qu’il attend du soutien pour rétablir une forme de normalité autour du club, l’Espagnol est désormais aussi critiqué pour avoir fait entrer, via Gennaro Gattuso, Jorge Mendes au sein du club.

L’agent portugais à l’influence majeure a en effet placé un entraîneur à l’OM avec l’Italien. Source inépuisable de fantasmes, sa présence est-elle nuisible au club phocéen ? Longoria a-t-il fait entrer le loup dans la bergerie ? En nommant Gattuso assez rapidement, le président olympien sait qu’il prête déjà le flanc à de futures critiques. Et la pression risque à nouveau d’augmenter à son sujet, en attendant de découvrir le comportement de l’Orange Vélodrome lors du prochain match à domicile, contre Brighton en Ligue Europa le 5 octobre prochain.