Bordeaux : Eduardo Macia a été écarté

Un an après son arrivée chez les Girondins de Bordeaux, Eduardo Macia va plier bagage. Alors qu’il était déjà annoncé sur le départ (il se serait proposé à des clubs anglais et espagnols), Goal et RMC Sport nous apprennent que ses dirigeants ont scellé son sort.

Le directeur du football girondin a ainsi été écarté. C’est Ulrich Ramé qui assure l’intérim en attendant qu’un remplaçant soit trouvé. Ramé sera supervisé directement par le patron du club, Frédéric Longuépée.