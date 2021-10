Serie A : Empoli enfonce un peu plus la Salernitana

Bonne dernière au classement, la Salernitana recevait Empoli (13e) ce samedi, pour le compte de la neuvième journée de Serie A. Des Azzurri qui n’ont toujours pas partagé les points, avec trois victoires et cinq défaites. Les coéquipiers de Franck Ribéry espéraient pour leur part obtenir leur deuxième succès de la saison, après avoir changé d’entraîneur dimanche dernier. Mais la première de Stefano Colantuono sur le banc des Granata tournait rapidement au cauchemar.

Empoli ouvrait rapidement le score grâce à Pinomonti (0-1, 2e) et menait même par trois buts d’écart après moins d’un quart d’heure de jeu à la suite d’une réalisation de Crutone (0-2, 11e) et un but contre son camp de Strandberg (0-3, 13e). Pinamonti s’offrait même un doublé juste avant la pause sur penalty (0-4, 45e). Au retour des vestiaires, la Salernitana sauvait son honneur par l’intermédiaire de Ranieri sur une passe de Ribéry (1-4, 48e). Les Granata reprenaient même espoir après le but contre son camp d'Ismajli (2-4, 55e), mais ne parvenaient pas à combler le retard accumulé en première mi-temps et s'inclinaient pour la septième fois de la saison. Lors de la prochaine journée, la Salernitana ira défier Venise sur sa pelouse, Empoli recevra l'Inter Milan.

