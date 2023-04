AC Milan : Zlatan Ibrahimovic est au fond du trou !

La suite après cette publicité

Un colosse aux pieds d’argile. Depuis son retour à l’AC Milan en 2020, Zlatan Ibrahimovic enchaîne les pépins physiques. En effet, le site transfermarkt révèle que le Suédois a été arrêté à quinze reprises. Cela a pu être en raison de petits soucis comme une infection grippale, le covid-19 ou une fatigue musculaire. L’ancien joueur de Malmö a également connu des blessures plus importantes, lui qui a eu plusieurs pépins au genou. En 2020-21, il avait d’ailleurs été arrêté 126 jours à cause de cela.

668 jours d’absence pour Ibra

L’an dernier, Ibra a de nouveau été touché au genou. Passé par la case opération, il avait pris ses quartiers durant 263 jours à l’infirmerie. En un peu plus de trois ans, Zlatan a ainsi été arrêté 665 jours. Il a raté 91 rencontres au total. On peut en rajouter une et trois jours d’arrêt supplémentaires (668 jours) puisque l’attaquant a de nouveau été trahi par son corps. Cette fois-ci, il souffre d’une blessure au mollet, contractée alors qu’il s’échauffait pour entrer en jeu face à Lecce.

Un coup dur pour Milan qui comptait sur son retour en fin de saison. Mais cela est encore plus difficile pour le joueur, qui avait fourni de très gros efforts pour revenir. Sa fin de carrière est chaotique. Et la suite pourrait être très compliquée. En effet, c’est ce qu’explique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. La publication au papier rose indique que l’ancien du PSG va passer de nouveaux tests afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et sa durée d’indisponibilité.

Ibra est abattu et a peur

Il saura alors si sa saison est terminée ou non. La GdS parle d’un joueur très touché moralement, loin de ce qu’a toujours montré Ibra. Un footballeur et un homme ayant une grande confiance en lui. Mais il est humain. Durant plusieurs mois, il s’est battu pour revenir. Cette nouvelle blessure le démoralise. Il est abattu et "sombre" tout en étant inquiet pour l’avenir. En fin de contrat en juin, le joueur qui aura 42 ans en octobre veut poursuivre en Lombardie. Mais ses blessures à répétition et son âge avancé risquent de lui coûter sa place. Les Rossoneri visent un élément plus jeune à fort potentiel pour se renforcer. De son côté, Zlatan Ibrahimovic n’a pas dit son dernier mot.

Mais il a malgré tout très peur de la suite des événements selon la Gazzetta. Ce qui n’est pas surprenant puisqu’il avait déjà déclaré par le passé craindre le jour où il raccrocherait les crampons. «C’est un peu la panique d’arrêter car “qu’est-ce qui se passe après ?”. C’est aussi un défi que j’ai devant moi. Je me suis assis hier pendant que nous dînions et j’ai dit aux autres : “Vous devez vous demander ce que je fais ici, vous pensez probablement que je suis un peu stupide, que j’ai 41 ans et que je joue toujours avec l’équipe nationale”. Mais j’ai dit : “Attendez d’être près de la fin, alors vous comprendrez tout ce que je fais maintenant”. Il y a une sorte de panique, vous ne voulez pas vous arrêter, vous voulez continuer.» Il reste à savoir si ce sera à Milan ou ailleurs.