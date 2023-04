AC Milan : la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic vire au cauchemar !

La suite après cette publicité

«Quand je vais prendre ma retraite, les buts devraient être nommés des Zlatan. Par exemple : Pelé a marqué 1000 Zlatan à son époque, mais la moitié de ses Zlatan étaient hors-jeu, ou alors, Leo Messi a marqué un merveilleux Zlatan». Symbole d’une gouaille légendaire faisant de lui un personnage unique sur la planète football, cette punchline - parmi tant d’autres - signée Zlatan Ibrahimovic revêt, aujourd’hui, une certaine véracité. Celle d’une personnalité fascinante se rapprochant, progressivement, de la sortie. À la tête d’un palmarès vertigineux (34 titres), le Benjamin Button du football, comme il aime se surnommer, enchaîne en effet les mésaventures physiques depuis son arrivée à Milan. De quoi renforcer l’idée d’une possible fin de carrière à venir.

Aussi réputé pour son talent balle au pied, ses buts spectaculaires, sa carrière hors normes que son franc parler dès qu’un micro se tend vers lui, le serial buteur de 41 ans aux 555 réalisations en carrière (493 en club, 62 avec la sélection) peine, aujourd’hui, à retrouver le chemin des terrains. La raison ? Des blessures à répétition dont un problème au ligament croisé antérieur du genou gauche. Opéré le 25 mai dernier à l’Hôpital privé Jean Mermoz, juste après avoir été sacré champion d’Italie avec l’AC Milan, celui qui n’a peur de rien ni de personne et ne place rien au-dessus de lui - même pas Dieu - est ainsi resté 263 jours sur la touche. Un terrible coup dur pour le Suédois qui éprouve désormais les plus grandes difficultés à retrouver sa pleine condition physique.

À lire

AC Milan : fin de saison pour Zlatan Ibrahimović ?

Zlatan, la fin d’un mythe ?

Touché aux ischios le 24 mars dernier lors de la défaite (0-3) des siens contre la Belgique dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, Zlatan Ibrahimovic, l’homme de tous les records, est une nouvelle fois retombé, ce dimanche, alors qu’il s’échauffait pour entrer en jeu contre Lecce. «Il a senti quelque chose au mollet. Je pensais le faire jouer en fin de match. Je ne connais pas encore l’exactitude de la blessure mais il a eu une douleur», confirmait, à ce titre, Stefano Pioli au sujet de son attaquant, auteur de 4 petites apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2022-2023 et 144 minutes passées, seulement, sous le maillot milanais. Une rechute de plus qui inquiète forcément de nombreux observateurs, sceptiques quant au futur proche du buteur rossonero.

La suite après cette publicité

Revenu au sein du club lombard à l’hiver 2020 après avoir fait le bonheur des Milanais de 2010 à 2012, Zlatan Ibrahimovic - ancienne star de Malmö, de l’Ajax Amsterdam, de la Juventus Turin, de l’Inter Milan, du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de Manchester United ou encore du Los Angeles Galaxy - voit malheureusement son corps trahir l’invincibilité qu’il prêche avec conviction. Puisse-t-il le nier avec force et détermination, le Scandinave appartient bel et bien au monde des hommes. En fin de contrat en juin prochain, celui qui avait retrouvé le chemin des filets, sur penalty, le 18 mars dernier face à l’Udinese, faisant de lui le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A, ne devrait d’ailleurs pas prolongé avec l’AC Milan. Au point de préciser une triste fin de carrière ? Zlatan vous répondra : «et maintenant vous pensez que je suis fini ? A vous tous, je n’ai qu’une chose à dire : je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic».