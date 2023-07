Timothy Weah débarque du côté de la Juventus !

La suite après cette publicité

Sacrée évolution pour Timothy Weah ! Que ce soit en tant qu’ailier ou latéral cette saison avec le Lille OSC de Paulo Fonseca, le joueur de 23 ans a vécu une année charnière dans sa carrière. Important avec les Nordistes malgré des statistiques assez faibles (32 matches pour 0 but et 2 offrandes), le joueur formé au Paris Saint-Germain a été en vue avec les États-Unis en Coupe du monde avec un but et une qualification en huitième de finale.

Assez séduit par le profil du natif de New York dont le contrat s’achevait dans un an, la Juventus a donc tenté sa chance pour l’attirer. Voulant renforcer son flanc droit, l’équipe coachée par Massimiliano Allegri a donc sauté sur l’occasion en formulant une offre avoisinant les 12 millions d’euros. Une somme intéressante pour Lille qui n’a pas hésité à laisser partir son joueur afin de glaner un joli chèque.

Lille glane 12M€

Arrivé dans le Nord de la France en 2019, Timothy Weah aura joué 107 matches avec Lille pour 8 buts et 8 offrandes découvrant la Ligue des Champions. Champion de France avec les Dogues en 2021, il aura joué un rôle important dans l’équipe après ce titre et le départ de plusieurs cadres. Après son prêt au Celtic Glasgow en 2019, Timothy Weah va donc connaître une nouvelle expérience en dehors de Ligue 1 en rejoignant un géant du football mondial.

Fier d’annoncer ce renfort, la Juventus s’est fendue d’un communiqué : «Timothy Weah est officiellement un nouveau joueur de la Juventus . L’Américain arrive en permanence du LOSC Lille. Une nouvelle aventure en noir et blanc, fortement souhaitée par les deux parties, dans le but d’enrichir le Temple des Trophées du Musée de la Juventus et son palmarès. Ensemble ! Bienvenue, Timothy !».