Amical : le Brésil et Neymar étrillent la Corée du Sud

Après la belle victoire de l'Argentine sur l'Italie hier soir dans le cadre de la Finalissima (3-0), le Brésil disputait son premier match amical de sa tournée asiatico-pacifique en Corée du Sud. En très grande forme à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, les Auriverdes devaient justifier leur statut de numéro un au classement FIFA avant de défier le Japon le 6 juin, puis l'Albiceleste en Australie cinq jours plus tard. Tite pouvait même se vanter de disposer de toutes ses forces en présence puisque même Neymar, blessé à l'entraînement quelques heures seulement avec le coup d'envoi à Séoul, figurait bien dans le onze de départ aux côtés de Richarlison, Lucas Paqueta ou encore Raphinha.

La suite après cette publicité

Il y avait quelques têtes bien connues au PSG également comme Marquinhos et Thiago Silva qui formaient la charnière centrale. C'est d'ailleurs le joueur de Chelsea qui se distinguait en premier, catapultant sa tête au fond des filets, avant d'être finalement signalé hors-jeu (2e). La Seleção entamait décidément très fort cette rencontre car la seconde percée fut la bonne. Alex Sandro réalisait un bon travail sur la gauche avant de redresser son centre vers Fred, qui voyait sa frappe être complètement déviée par Richarlison. Malgré la tentative cadrée du Mancunien, l'attaquant d'Everton lançait bel et bien les siens (0-1, 6e). Dans la foulée, Raphinha frôlait la barre d'un tir puissant (8e).

Un doublé pour Neymar

Le Brésil ne faiblissait pas avec pas moins de 5 frappes dont 3 cadrées lors de ces 20 premières minutes mais peinait tout de même à se mettre à l'abri. La Corée quant à elle faisait le dos rond et pouvait se montrer dangereuse à de rares occasions à l'image du capitaine Son (12e). Elle parvenait même à égaliser d'un très joli but signé Hwang. Dos au but, le Bordelais s'enroulait autour de Thiago Silva pour ajuster Weverton d'un tir croisé (1-1, 31e). Il n'en fallait pas moins pour relancer le Brésil. Sans doute vexés par cette égalisation pas vraiment méritée, les Sud-Américains repartaient de l'avant. Ils reprenaient même rapidement l'avantage grâce à une fin de première période séduisante.

Après une envolée de Kim sur une tête de Richarlison (38e), Neymar transformait un penalty suite à une faute sur Alex Sandro (1-2, 40e), alors que Thiago Silva trouvait ensuite la barre (45e +1). La domination brésilienne ne baissait pas après le retour des vestiaires. Après une magnifique passe de l'extérieur signée Neymar, Paqueta buttait sur Kim (53e). Cela ne faisait que retarder le break, dont se chargeait Neymar sur un nouveau penalty, quasiment à l'arrêt, dont lui seul a le secret (1-3, 57e). Cette fois la Corée abdiquait. Raphinha frappait sur le poteau (75e), tandis que Coutinho creusait l'écart sur son premier ballon (1-4, 80e). Gabriel Jesus, autre entrant, terminait le travail d'une belle finition (1-5, 90e +3). Le Brésil est toujours en forme.