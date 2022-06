Neymar s'est blessé avec le Brésil

Alors que la saison de club est terminée, il reste encore quelques rencontres internationales à disputer pour les joueurs avant de pouvoir partir en vacances. C'est évidemment le cas de Neymar, qui est présent avec la sélection brésilienne qui s'apprête à défier la Corée du Sud et le Japon.

Cependant, l'attaquant du PSG s'est blessé à l'entraînement et serait plus qu'incertain pour le match face aux Coréens ce jeudi. En effet, son pied ayant subi de nombreuses opérations ses dernières années aurait été touché lors d'un contact avec Danilo et Léo Ortiz selon, UOL Esporte. Le Brésilien a été contraint d'écourter sa séance d'entrainement.