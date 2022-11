Coupe du Roi : Villarreal étrille un club amateur, l'Espanyol se réveille sur la fin

Alors que tous les pensionnaires de la Liga ont assuré leur qualification ce samedi, d'autres équipes de première division jouaient ce soir, en ce premier tour de la Coupe du Roi, avec l'espoir de passer au tableau suivant. Villarreal n'a fait qu'une bouchée de Santa Amalia (0-9), petite équipe située à Estrémadure dans la province de Badajoz. Le Submarino amarillo a réalisé une très grande première période pour se mettre à l'abri rapidement avec trois buts rapprochés, inscrits consécutivement par Diego Collado (31e), Alejandra Baena (35e) puis José Luis Morales (36e). Au retour des vestiaires, les hommes de Quique Setién ont continué de dominer la rencontre avec un doublé de Samuel Chukwueze (47e, 49e), qui avait déjà délivré deux passes décisives dans le premier acte. Les Français Francis Coquelin (61e) et Etienne Capoue (80e) sont également allés de leur réalisation.

Dans l'autre match du soir, l'Espanyol se déplaçait à Rincón de la Victoria, près de Málaga pour affronter le CD Rincon, club amateur. Après une entame délicate, marquée par l'expulsion de Dani Gomez (44e) pour protestation, les joueurs de Diego Martinez n'ont fait guère mieux au cours de la seconde période alors que leurs adversaires andalous du soir ont également terminé la rencontre à dix avec le carton rouge accordé à Antonio Conejo (50e). Les Catalans ont pourtant eu du mal à se montrer véritablement dangereux et réalistes jusqu'à l'heure de jeu. Sur un service de José Carlos Lazo, Javi Puado a libéré les Pericos (60e), avant que Edu Expósito (70e) et Joselu (83e) ne viennent conclure la rencontre. Succès de l'Espanyol (0-3) face à une courageuse équipe de Rincon.