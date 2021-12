Chelsea : qu'arrive-t-il à Romelu Lukaku ?

La suite après cette publicité

«C’est plus simple d’entraîner Lukaku que Neymar ou Mbappé.» Cette petite phrase prononcée le 23 octobre dernier à Sportweek, le supplément de la Gazzetta dello Sport, Thomas Tuchel doit commencer à la regretter. Deux jours avant, le Belge s'est blessé à la cheville. Cette grosse entorse le contraint à se stopper un mois mais surtout, elle l'a complètement coupé dans son élan et son processus d'adaptation à Chelsea. Le club anglais, qui a tout de même déboursé 115 M€ pour le faire revenir dans ses rangs, compte sur lui pour rivaliser avec City et Liverpool en Premier League, et conserver son titre en Ligue des Champions.

Mais depuis son retour, ce n'est plus le même joueur. Lui qui avait si bien commencé pour ses débuts (trois buts en trois matches de championnat), il n'a plus trouvé le chemin des filets sur la scène nationale depuis le 11 septembre face à Aston Villa. Cela revient à un total de 424 minutes. Et preuve que ce n'est pas un banal retour de blessure, Tuchel n'a fait débuter qu'une seule fois le Belge. C'était lors du 6e de match de la phase de groupes de Ligue des Champions face au Zenith (3-3), un rendez-vous de moindre importance puisque les Blues étaient déjà qualifiés pour le tour suivant, Tuchel en profitant pour faire tourner son effectif.

Un physique encore à parfaire

L'attaquant a certes inscrit le but de l'égalisation à 2-2. Il se trouvait au bon endroit au bon moment mais le mérite revenait avant tout à Werner et ce relai avec Barkley, permettant à Lukaku de n'avoir plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est surtout physiquement qu'il a semblé en deçà de ses moyens. Moins mobile, moins difficile à bouger, lui qui a l'habitude de faire si mal aux défenses par son jeu de corps, ses courses et sa présence dans la surface a semblé cette fois à la peine. Même techniquement durant ce match, on l'a vu raté des choses inhabituelles chez lui, comme un simple contrôle sans pression.

Avant le Zenith déjà, l'ancien de l'Inter sortait d'une seconde période fantomatique contre West Ham. Entré à la pause, on ne l'a pas vu pendant 45 minutes où il aurait fait du bien à son équipe, qui s'est inclinée sur le fil ce jour-là (2-3). «Il est à l'entraînement, il veut commencer, expliquait Tuchel la veille de ce match. Il a vraiment cette envie de commencer et comme vous l'avez demandé avant, c'est maintenant toute l'équipe. Est-ce qu'il sera difficile pour lui de retrouver son meilleur niveau ? Est-ce que c'est aussi difficile pour Romelu que pour les autres gars qui sont revenus de blessure ? Honnêtement, je ne sais pas.»

Tuchel veut lui donner du temps

Ce ton énigmatique a de quoi poser quelques questions. On se les demande d'ailleurs en Angleterre. C'est notamment le cas de l'ancien joueur Chris Sutton, consultant pour le Daily Mail. « Chelsea doit remettre Romelu Lukaku sur les bons rails, comme il l'était plus tôt dans la saison ». Et alors que Chelsea reçoit Everton ce soir dans le cadre de 17e journée de Premier League, Thomas Tuchel en personne reconnaît que l'international belge (98 sélections, 65 buts) n'est pas au meilleure de sa forme. Pour cela, il doit retrouver du rythme, lui qui n'a plus débuté un match de championnat depuis le 16 octobre.

«On pourrait discuter indéfiniment de sa forme. Un joueur peut penser qu'il est totalement fit, les coachs physiques peuvent être d'accord ou non et l'entraîneur peut lui aussi penser autrement. Tout dépend de la rencontre et de l'intensité qu'il y a dans cette rencontre, assurait le coach allemand hier en conférence de presse. À ce moment, je dirais qu'il peut certainement jouer 90 minutes, mais cela dépend aussi du match.» Face à des Toffees décevants depuis le début de la saison avec l'une des moins bonnes défense d'Angleterre (la 15e avec 28 buts encaissés), l'occasion pourrait être belle pour Lukaku de retrouver du temps de jeu car pour le moment avec 5 petits buts en 16 matches, son retour chez les Blues n'est pas fameux...