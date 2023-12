OM : Gennaro Gattuso fait le point sur son groupe avant Clermont

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit Clermont à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Battus sur le fil à Brighton en Ligue Europa jeudi soir (1-0), les Marseillais ont mis fin à une série de quatre succès de rang toutes compétitions confondues. Ainsi, la réception de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 offre l’opportunité aux hommes de Gennaro Gattuso de renouer avec le goût de la victoire et surtout de poursuivre sur leur lancée en championnat en vue de se rapprocher un peu plus du top 4.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 18 Clermont 11 15 -12 2 5 8 9 21

En marge de cette confrontation face au club auvergnat, le technicien italien a fait le point sur son groupe. Si Valentin Rongier et Joaquim Correa ne seront pas de la partie pour cause de blessure, le coach phocéen devra également se passer des services de Jonathan Clauss, suspendu suite à son carton rouge récolté à Lorient. Un temps annoncé incertain, Renan Lodi devrait être présent ainsi qu’Iliman Ndiaye, qui a vu sa sanction être réduite la veille. «Rongier et Correa sont toujours indisponible. Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là», a déclaré le Transalpin en conférence de presse.