Espagne : le remplacement de Luis Enrique est imminent !

Sorti du Mondial 2022 en huitième de finale, Luis Enrique n’a pas tardé à voir la meute des critiques sauter sur lui. Plus que jamais menacé, le sélectionneur national était pourtant resté évasif sur son avenir. Sous contrat jusqu’à la fin du mois, l’ancien entraîneur du FC Barcelone avait indiqué qu’il allait s’entretenir avec son président (Luis Rubiales) la semaine prochaine.

«J’ai envie de voir mes proches et mes chiens, être avec eux. À partir de la semaine prochaine, je parlerai avec le président (Luis Rubiales, ndlr). Je ne peux rien dire sur mon futur parce que je n’en sais rien. Ce n’est pas le moment d’en parler. Mon contrat se termine, mais je me sens bien avec le président. Mais je dois penser à ce qui est le meilleur pour la sélection et pour moi-même».

C'est bientôt fini pour Luis Enrique

Sauf que son sort ne devrait pas attendre la semaine prochaine pour être décidé. L’émission El Larguero l’assure : l’Espagne aura un nouveau sélectionneur d’ici demain. Et toujours selon le programme diffusé sur les ondes de la Cadena SER, Luis de la Fuente tiendrait la corde pour succéder à Luis Enrique. Le nom du coach des Espoirs espagnols avait été cité hier parmi les solutions de rechange envisagées.

AS confirme la tendance en expliquant que la fédération espagnole travaille sur les adieux de son sélectionneur et veut tout régler de la façon la plus classe. Toutefois, le quotidien explique que la piste de la Fuente ne fait pas l’unanimité puisque le directeur sportif de la fédération, José Francisco Molina, préfèrerait Marcelino. Qui l’emportera ? Une chose semble actée : Luis Enrique et la Roja, c’est bientôt terminé.