Coupe du Monde 2022, Espagne : 4 entraîneurs sont prêts à prendre la succession de Luis Enrique !

En Espagne, c’est le choc. Citée parmi les grands favoris de cette Coupe du Monde 2022, la Roja a été éliminée dès les huitièmes de finale par le Maroc. Quatre ans après avoir été sortis au même stade de la compétition par la Russie (là encore aux tirs au but), les champions du monde 2010 viennent d’enchaîner deux gros échecs dans la plus belle des compétitions internationales.

Sans surprise, le futur de Luis Enrique a été remis en question. Pour rappel, le sélectionneur ibère est sous contrat jusqu’à la fin du mois de décembre. A-t-il envie de poursuivre l’aventure ? Sera-t-il conservé ? Si ce n’est pas le cas, quel coach de renom peut le remplacer ? Interrogé hier en conférence de presse, le principal intéressé est resté évasif, indiquant toutefois qu’il aura sans doute une discussion avec son supérieur la semaine prochaine.

Du beau monde en plan B

« J’ai envie de voir mes proches et mes chiens, être avec eux. À partir de la semaine prochaine, je parlerai avec le président (Luis Rubiales, ndlr). Je ne peux rien dire sur mon futur parce que je n’en sais rien. Ce n’est pas le moment d’en parler. Mon contrat se termine, mais je me sens bien avec le président. Mais je dois penser à ce qui est le meilleur pour la sélection et pour moi-même. »

Cependant, Marca indique que quatre entraîneurs seraient envisagés en cas de départ de Luis Enrique. Le premier est un certain Roberto Martinez. Après six ans passés à la tête de la Belgique, l’Espagnol est libre de tout contrat. Tout comme le deuxième cité : Rafa Benitez, qui se cherche un nouveau défi après son passage à Everton. Autre nom évoqué, le coach des Espoirs espagnols Luis de la Fuente. Mais le grand favori serait l’homme qui dirigeait l’Athletic la saison dernière, Marcelino. Affaire à suivre.