Aston Villa se prépare à un mercato hivernal de tous les dangers !

Que dire du début de saison d’Aston Villa en Premier League ? Sous la houlette d’un Unai Emery qui a retrouvé le respect qu’il mérite outre-Manche, les Villans comptent un petit point de retard sur le leader Arsenal et pointent à une troisième place méritée au classement. Concédant un nul frustrant contre Sheffield United ce vendredi (1-1), le club basé à Birmingham aurait même pu entamer le Boxing Day en tête de la Premier League sans ce léger contretemps. Pour les fêtes, les pensionnaires du Villa Park affronteront d’ailleurs Manchester United à Old Trafford ce mardi (21h) avant de terminer l’année sur une réception a priori facile contre Burnley samedi.

En somme, la première partie de cette cuvée 2023-2024 aura été plus que réussie pour les coéquipiers d’un Ollie Watkins très prolifique (9 buts en 18 rencontres) et d’un Boubacar Kamara impérial dans l’entrejeu. Il faut le dire, la direction d’Aston Villa, menée par Monchi, aura su mettre Unai Emery dans les meilleures conditions pour réussir en réalisant un mercato estival de grande qualité. En faisant venir Moussa Diaby et Pau Torres, les Villans ont mis le paquet et le recrutement de ces deux valeurs sûres porte, pour le moment, ses fruits. En plus de cela, le board birminghamien a réussi à attirer Youri Tielemans gratuitement. Une réelle plus-value pour le milieu du troisième de PL qui en impose cette saison.

Plusieurs joueurs sur la sellette alors que Villa voudra recruter cet hiver

À côté de cela, Clément Lenglet était venu en prêt du FC Barcelone alors que Nicolo Zaniolo a également posé ses valises de l’autre côté de la Manche. Alors que l’Italien compte 2 buts en 19 apparitions, le défenseur français est en délicatesse avec Villa. Ne comptant que six apparitions sous le maillot violet et bleu, l’ancien du Séville FC est pourtant encensé par son entraîneur Unai Emery : «je suis très content de lui", a déclaré Emery lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir de Lenglet. "Son engagement à chaque entraînement est incroyable. C’est un très bon professionnel et toujours prêt à jouer.» Un paradoxe tant le défenseur de 28 ans ne semble pas s’inscrire sur la durée en Angleterre. Pisté par l’OL, le joueur formé à Nancy est également suivi par l’AC Milan d’après le Birmingham Mail qui confirme que son avenir est incertain dans la ville aux mille métiers.

Selon le média d’outre-Manche, le Français n’est pas le seul à être sur le fil du rasoir à Birmingham. En effet, les offres pour Leander Dendoncker seront écoutées alors qu’un prêt est désiré pour le jeune milieu Tim Iroegbunam (20 ans). Dans le sens des arrivées, plusieurs noms sont évoqués pour renforcer l’attaque comme Geny Catamo du Sporting et Crysencio Summerville de Leeds. Un défenseur droit est aussi recherché alors que le club veut ramener de la chair fraîche avec cette troisième place prometteuse en Premier League et pour entretenir les espoirs de sacre en Conférence League. Une chose est certaine, l’hiver sera très chaud avec Aston Villa comme l’a confié Unaï Emery ces derniers jours : «les propriétaires du club sont très ambitieux et très enthousiastes. Ils apprécient ce que nous faisons. Nous devons être intelligents. Nous avons de très bons joueurs dans l’équipe et nous devons gérer certains changements et essayer d’améliorer certaines positions. Nous allons être vraiment exigeants car ce n’est pas facile de changer quelque chose et de s’améliorer. Nous avons la possibilité de faire quelque chose. Les propriétaires sont ouverts à la signature de certains joueurs si nous sommes convaincus.»