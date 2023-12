Aston Villa : l’impressionnante prise de pouvoir de Boubacar Kamara

Une victoire par KO. Hier soir, Aston Villa a envoyé Manchester City au tapis grâce à une belle victoire 1 à 0. Mais les hommes d’Unai Emery auraient pu l’emporter plus largement, tant ils ont envoyé des coups et des uppercuts aux Skyblues acculés dans leur coin bleu. En effet, les Villans ont tenté leur chance face au but à 22 reprises hier soir. Largement vainqueur de ce combat, l’écurie anglaise a pu compter sur l’un de ses meilleurs joueurs hier soir : Boubacar Kamara. Arrivé l’an dernier au sein du club de Birmingham après avoir quitté son cocon marseillais, le milieu de terrain a visiblement fait le bon choix.

La saison de la confirmation

Dragué par Steven Gerrard qui s’est déplacé à Marseille pour lui expliquer son projet, le joueur né en 99 a rapidement été convaincu. Il a donc quitté libre l’OM pour aller tenter l’aventure en Premier League. Un championnat où plusieurs gros poissons l’ont suivi dès son plus jeune âge à l’image de Chelsea. Mais c’est à Aston Villa qu’il a posé ses valises avec sa femme et ses deux enfants (il va en avoir un troisième, ndlr) pour démarrer une nouvelle vie. Rapidement, Kamara a impressionné les observateurs. Blessé le 16 septembre 2022 (ligament du genou), il a retrouvé les terrains le 6 novembre.

Un timing jugé trop court par Didier Deschamps qui n’a pas fait appel à lui au Qatar. Cela n’a pas empêché le Français de continuer à travailler pour retrouver son meilleur niveau. Pièce maîtresse du onze d’Unai Emery, il a ainsi terminé sa première année en Angleterre avec un bilan de 26 rencontres toutes compétitions confondues, dont 23 en tant que titulaire. Le tout en ayant délivré une passe décisive. Mais ce sont d’autres qualités du joueur qui ont séduit la Premier League. Son agressivité, son impact, sa polyvalence, sa justesse dans le jeu et bien d’autres choses ont été cités.

Monstrueux face à Man City

Sky Sports a d’ailleurs indiqué qu’il est un joueur très complet et l’une des meilleures recrues de la saison dernière en Angleterre. C’est certainement pour toutes ces raisons que Liverpool a pensé à lui cet été au moment de se renforcer comme nous l’avons expliqué sur notre site. Après une première année très intéressante, Kamara était attendu au tournant. Et il n’a pas déçu. Auteur de 21 rencontres toutes compétitions confondues, dont 20 en tant que titulaire, le Tricolore a passé un nouveau cap. Solide physiquement, intelligent dans le jeu et plus expérimenté, il a pris une autre dimension. Hier soir, il a été impressionnant face à City (succès 1-0).

Sa première mi-temps notamment a été monstrueuse, lui qui a mangé le milieu mancunien. La presse anglaise est d’ailleurs sous le charme de l’ancien de l’OM. Le Birmingham Mail, qui lui a donné un 8, a écrit à son sujet : «excellent aux côtés de Luiz au cœur du milieu de terrain. Il a récupéré beaucoup de balles et a conservé la possession avec facilité.» Une nouvelle sortie XXL de la part de Kamara, qui a toujours l’Euro 2024 dans un coin de la tête. Régulièrement sélectionné par Didier Deschamps, qui ne lui offre que des entrées en jeu, le joueur qui vient de fêter ses 24 ans prouve qu’il en a sous le pied.