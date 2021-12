Le Real Madrid, l'Euro... Kylian Mbappé raconte comment il a vécu son été agité

La suite après cette publicité

Sorti dès les huitièmes de finale de l’Euro, en ratant le tir au but décisif contre la Suisse (3-3, 5 tab à 4), Kylian Mbappé a vécu un été compliqué, qui plus est après avoir tenté, en vain, de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Finalement retenu par le club parisien, l’attaquant de l’équipe de France (53 sélections, 24 buts) est revenu sur cette période délicate dans un entretien accordée à Amazon Prime Vidéo où il répondait aux questions de Thierry Henry.«Quand tu te prends un mur... L'Euro c'est un mur et tout de suite, tu te prends des questions», raconte ainsi Mbappé avant d'expliquer comment il s'est remis d'un tel échec pour à nouveau performer sous le maillot parisien.

«J'ai beaucoup discuté avec mon père et ma mère en sachant ce qu'il allait se passer, je savais que je voulais partir, ils m'ont demandé de me recentrer sur le terrain. Je mettais peut-être trop d'énergie dans autre chose. Ce qui avait fait ma force, c'était le terrain. Les gens viennent en payant leur place, ils s'en foutent de tes états d'âme ou que tu veuilles partir, que tu aies raté un penalty... ils viennent voir le numéro 7 du PSG et ce que tu sais faire». Relancé sur ses envies de départ, le natif de Bondy a réaffirmé son souhait de quitter le PSG sans pour autant dénigrer sa situation actuelle : «tu dois prendre une décision… ce n'est pas facile. Quoi qu'il arrive, je vais jouer dans un grand club. Les gens me demandaient si je n'étais pas trop déçu... oui, un peu au début quand tu voulais partir, mais je n'étais pas en National! Je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des champions! En plus je suis Parisien, je suis super bien et je l'ai toujours dit mais je voulais découvrir autre chose».