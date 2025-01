Bundesliga : le Bayern Munich s’impose sur le fil à Gladbach

Après la belle victoire du Bayer Leverkusen sur la pelouse de Dortmund samedi, le Bayern Munich était sous pression avant son déplacement chez le Borussia M’Gladbach, ce dimanche. Et malgré deux belles occasions de Goretzka et Muller en première période (19e et 23e), les Bavarois ne parvenaient pas à faire la différence.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 39 16 +35 12 3 1 48 13 10 M'gladbach 24 16 +4 7 3 6 25 21

Il fallait alors attendre la seconde période et l’heure de jeu pour que le Bayern bénéficie d’un penalty après une faute d’Ullrich. Grâce à Kane, le FCB a pu passer devant (1-0, 68e). Mais face à un Moritz intraitable, les hommes de Kompany ne parvenaient pas à faire le break, à l’instar de Sané et Gnabry (70e, 79e et 90e+4). Mais le Bayern s’est imposé et reste avec quatre points d’avance de Leverkusen, avant d’affronter Hoffenheim. Monchengladbach, 10e, ira à Wolfsbourg.