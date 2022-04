Chelsea : Thomas Tuchel confiant pour une prolongation d’Antonio Rüdiger

Après la récente prolongation de son capitaine César Azpilicueta, le coach de Chelsea Thomas Tuchel espère maintenant voir Antonio Rüdiger prolonger chez les Blues. Même si le défenseur central allemand, dont le contrat expire en juin, est pisté par le FC Barcelone et la Juventus, son entraîneur garde espoir de le voir continuer avec le club londonien.

« Si j’étais un autre club, j’essaierais de le recruter. Il est toujours notre joueur, nous pensons toujours qu'il y a de bonnes chances qu'il reste notre joueur une fois que les choses seront résolues. Dans la situation actuelle, nos mains sont liées. On ne peut pas parler, négocier avec lui et son agent. Si c’est vrai qu'il étudie d'autres offres, c'est ainsi que les choses se passent mais je reste confiant », a déclaré Tuchel en conférence de presse. L’Allemand de 29 ans a disputé 42 matches cette saison, inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives.