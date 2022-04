César Azpilicueta va finalement prolonger à Chelsea !

La situation de Chelsea ne s'est toujours pas améliorée. Les sanctions du gouvernement sont encore valables et les Blues ne peuvent pas prolonger les contrats de leurs joueurs. Ainsi, le FC Barcelone profite des problèmes du club londonien pour faire la cour à ses défenseurs. Après avoir déjà obtenu la signature d'Andreas Christensen, les Blaugranas seraient sur le point de finaliser celle de Rudiger.

Également pisté par le club catalan, César Azpilicueta, a lui, pu prolonger son contrat avec Chelsea alors que celui-ci se terminait en juin. En effet, le contrat de l'Espagnol comprenait une année en option, qu'il pouvait débloquer en participant à un certain nombre de matchs. L'ayant atteint, il a donc prolongé son contrat jusqu'en juin 2023.

César Azpilicueta's contract at Chelsea has been extended until the summer of 2023! 🔵🔒 pic.twitter.com/6vv2nkv42Z