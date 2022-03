Le Barça a rencontré les représentants d'Antonio Rüdiger

Le FC Barcelone est en train de se monter une équipe très compétitive pour la saison prochaine. Déjà revenus en forme depuis l'arrivée de Xavi et des recrues hivernales, les Catalans ne souhaitent pas en rester là. En effet, après avoir acquis les signatures pour la saison prochaine d'Andreas Christensen et de Franck Kessie, tous deux libre en juin, le Barça souhaiterait signer un autre joueur arrivant en fin de contrat à la fin de l'exercice en cours.

Après avoir déjà chipé un central à Chelsea (Christensen), les Blaugranas seraient sur le point de se servir à nouveau chez les Blues. En effet, Skysports informe que le demi-frère et représentant d'Antonio Rüdiger aurait rencontré pendant plusieurs heures Mateu Alemany et Jordi Cruijff, deux membres de la direction barcelonaise. Le défenseur central allemand arrive en fin de contrat en juin et les négociations pour une prolongation n'avançaient pas. Elles se sont même interrompues après les sanctions envers le club, cependant aucune décision ne devrait être prise avant l'été.