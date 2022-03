Barça : les détails du contrat d'Andreas Christensen

Selon Sport, le Barça est sur le point de conclure l’arrivée l’été prochain du défenseur de Chelsea Andreas Christensens. Le Danois de 25 ans ne prolongera vraisemblablement pas à Londres et sera donc libre de tout contrat en juin. « Nous entendons les rumeurs. La situation avec Andreas est claire depuis de nombreuses semaines. Nous ne sommes pas contents. C’est possible qu’il nous quitte. Est-ce que nous aimons ça ? Non » avait déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse il y a quelques jours à propos de son défenseur.

La suite après cette publicité

L’international danois arrivera donc gratuitement en Catalogne où il devrait s’engager pour quartes saisons avec un salaire annuel de 6 millions d’euros. Il viendra renforcer la défense barcelonaise la saison prochaine lui qui a disputé cette année 27 matches avec les Blues, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.