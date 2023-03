Barça : Andreas Christensen blessé à la jambe gauche

Coup dur pour le FC Barcelone. Sorti sur blessure jeudi dernier avec le Danemark lors du succès face à la Finlande (3-1), Andreas Christensen pourrait être absent pendant plusieurs semaines. Le club catalan a communiqué ce samedi sur les réseaux sociaux, en révélant la nature de la blessure du défenseur central danois. « Les examens effectués ce matin ont révélé que le joueur de l’équipe première souffre d’une blessure au muscle de la jambe gauche. Il est out et son évolution déterminera sa disponibilité. »

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée cet été en Catalogne, l’ancien joueur de Chelsea est devenu l’un des piliers de la défense centrale des Blaugranas. Très apprécié par Xavi et par les socios dans sa globalité, son absence risque d’être préjudiciable pour le leader de la Liga lors des prochaines journées. Il ne s’agit pas de l’unique joueur à l’infirmerie du côté du Barça : Pedri et Ousmane Dembélé sont également blessés depuis plusieurs semaines, et leur retour n’est pas prévu pour tout de suite.

À lire

FC Barcelone : Pedri très incertain pour le Clasico