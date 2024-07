Samy Chouchane pisté en France

Parti de France il y a 4 ans, Samy Chouchane (20 ans) a depuis bien évolué du côté de Brighton. Milieu de terrain polyvalent capable de jouer comme sentinelle, relayeur ou un cran plus haut, le droitier a poursuivi sa formation de l’autre côté de la Manche. Issu de Boulogne Billancourt comme de nombreux talents tricolores comme Manu Koné, Allan Saint-Maximin, Hatem Ben Arfa ou les frères Marcus et Khéphren Thuram, il a ainsi fait le choix de s’exporter pour continuer sa progression. Une décision intéressante puisqu’il a grappillé beaucoup de temps de jeu avec 33 matches disputés la saison dernière pour 6 buts et 4 offrandes avec l’équipe U21 des Seagulls. Il a en outre été convoqué 5 fois (4 fois en Ligue Europa et 1 fois en Premier League) par Roberto De Zerbi en équipe première lors du dernier exercice. Néanmoins, l’accès à l’équipe première lui est pour le moment bouché dans un secteur où l’on retrouve Carlos Baleba, Pascal Gross, Jack Hinshelwood, Billy Gilmour, Jakub Moder, James Milner, Julio Enciso ou encore les recrues Mats Wieffer et Malick Junior Yalcouyé. Même s’il a participé à la présaison, le surnombre dans ce secteur n’est pas l’idéal pour acquérir rapidement du temps de jeu.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, celui qui a toujours deux ans (plus une en option) de contrat avec Brighton est amené à partir face aux trop nombreuses options à disposition du nouvel entraîneur Fabian Hürzeler. Sur le départ, il dispose de plusieurs options pour la suite de sa carrière et notamment en France. En effet, selon nos informations, Martigues est intéressé par son profil tout comme Bristol City en Championship. Il dispose par ailleurs de touches en Belgique (Eupen), Suisse (Lucerne) et en Espagne (Eldense). Convoqué deux fois en sélection tunisienne, Samy Chouchane a été huitième de finaliste de la dernière Coupe du monde U20 avec la Tunisie. Une compétition pour laquelle il avait d’ailleurs pleinement participé à la qualification des Aigles de Carthage.