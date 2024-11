Equipe de France : relation tendue entre Kylian Mbappé et une partie du vestiaire

L’histoire de Kylian Mbappé en équipe de France a pris une drôle de tournure en moins d’un an. Cet été, l’attaquant du Real Madrid avait promis de marquer les esprits pendant l’Euro pour faire oublier sa compétition manquée en 2021. «Le joueur que je suis en Coupe du monde a démontré toutes ses qualités, le joueur à l’Euro a tout à prouver» expliquait-il. Finalement, il était passé complètement à côté avec en plus ce nez fracturé dans un duel avec Kevin Danso qui n’avait pas aidé. Ensuite, il y a eu cette trêve manquée en septembre avec deux matches décevant de sa part.

La suite après cette publicité

Et comme si cela ne suffisait pas, son année 2024 s’est donc conclue par cette triple polémique. En octobre, il a souhaité faire l’impasse sur le rassemblement de l’équipe de France pour se reposer et se remettre d’une légère blessure. Il a profité de ces jours de repos pour faire une petite sortie en boîte de nuit en Suède en plein match des Bleus. Une soirée à Stockholm qui a laissé des traces puisque son nom est apparu dans une plainte pour agression sexuelle dans cette même soirée. De quoi perturber le joueur et l’enfoncer un peu plus alors qu’il semble méconnaissable avec le Real Madrid. Enfin, ce jeudi, Didier Deschamps a encore décidé de se passer de lui pour la trêve de novembre. Un choix surprenant que le sélectionneur des Bleus a souhaité assumer. «C’est ma décision. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir. Et deuxièmement, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en compte à partir du moment où la présomption d’innocence existe», expliquait-il.

Un conflit avec la nouvelle génération des Bleus

DD a donc estimé que l’absence de Kylian Mbappé serait bénéfique à l’équipe de France. Pour quelles raisons ? La première concerne bien l’affaire judiciaire en Suède qui pourrait déconcentrer le groupe. La seconde pourrait bien concerner son entente avec le groupe. Ce vendredi, AS explique ainsi que la décision de Didier Deschamps serait aussi motivée par les relations tendues entre Kylian Mbappé et une partie du vestiaire. En septembre dernier, une discussion musclée avait eu lieu entre Kylian Mbappé et Mike Maignan dans le vestiaire après le match face à l’Italie. Les deux joueurs avaient des désaccords qui s’étaient prolongés aussi lors du match face à la Belgique.

La suite après cette publicité

Le quotidien espagnol explique dans son édition du jour que les expérimentés des Bleus incarnés par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann auraient bien eu des conflits avec les nouveaux jeunes de l’équipe de France. Ce qui pourrait d’ailleurs expliquer la retraite internationale surprenante du joueur de l’Atlético de Madrid. «Sincèrement, il n’y a aucun problème avec Kylian, il le sait, on discute souvent entre nous», expliquait il y a quelques jours Mike Maignan. Mais visiblement, cette histoire est plus compliquée puisque AS ajoute que le conflit n’est pas terminé du tout entre les deux hommes. Et Didier Deschamps a peut-être décidé d’éviter une nouvelle histoire qui pourrait faire du mal à son groupe.