Équipe de France : la justice suédoise aussi liée à la non-convocation de Kylian Mbappé ?

«Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir. Et deuxièmement, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en compte à partir du moment où la présomption d’innocence existe. » Ces mots sont ceux de Didier Deschamps au moment de justifier la nouvelle absence de Kylian Mbappé en équipe de France. Pour la deuxième fois consécutive, l’attaquant du Real Madrid n’est pas convoqué par son sélectionneur. Et si la première fois, cela avait été justifié par l’envie de le laisser se remettre d’une légère blessure, cette fois, les raisons semblent plus floues. Même après les tentatives d’explication du sélectionneur.

La suite après cette publicité

Cette annonce a logiquement interpellé la presse mondiale de l’Angleterre en passant par l’Espagne ou l’Allemagne. Et si Didier Deschamps a souhaité expliquer que ce choix reposait uniquement sur sa décision, il semblerait qu’il y ait des raisons à cette nouvelle absence. Ce jeudi, RMC Sport expliquait que Deschamps avait eu un désaccord avec Mbappé (dont on ignore les détails) et qu’il souhaitait aussi préserver son joueur qui est dans la tourmente. Mais ce n’est visiblement pas la seule raison. Marca et le quotidien L’Equipe s’accordent aussi pour dire que l’affaire en Suède est aussi une des raisons de cette absence.

Un risque de perturber le groupe s’il y a de nouvelles révélations

Contrairement à ce qu’il a donc expliqué en conférence de presse, Didier Deschamps aurait bien été influencé par cette affaire. Le sélectionneur des Bleus, qui ne connait pas l’avancée de l’enquête, craignait visiblement que la justice suédoise convoque l’attaquant français en plein rassemblement. Cela aurait logiquement provoqué un séisme dans le monde du football français et aurait évidemment perturbé le groupe. DD a donc décidé de ne prendre aucun risque pour se focaliser uniquement sur le sportif.

La suite après cette publicité

Pour l’heure, la procureure affirme n’avoir aucun nouvel élément à rendre public et on ne sait toujours pas si l’enquête a avancé. La presse espagnole explique de son côté que la justice suédoise continue bien d’enquêter sur l’affaire et n’exclue pas de nouvelles informations de la presse suédoise à ce sujet dans les prochains jours. Cela pourrait donc arriver pendant la trêve internationale et logiquement perturber le joueur, mais aussi ses coéquipiers. On comprend donc mieux le choix de Didier Deschamps.