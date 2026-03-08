Menu Rechercher
FA Cup : Sunderland éliminé brutalement par une D3

Par Tom Courel
Régis Le Bris, l'entraineur de Sunderland @Maxppp

Coup de massue en FA Cup pour Sunderland ! Face à Port Vale ce dimanche, actuelle lanterne rouge de EFL League One (troisième division anglaise), les Black Cats se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale (1-0). L’équipe coachée par Régis Le Bris n’a rien pu faire, malgré son statut, et a tout simplement été renversée contre toute attente par un but de Ben Waine avant la demi-heure de jeu (28e).

Une élimination précoce pour l’actuel 11e de Premier League, qui espérait notamment s’offrir un parcours en coupe, tout comme Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool. Largement favori avant le coup d’envoi, Sunderland s’écroule donc brutalement et la surprise est bel et bien là. Les visiteurs repartent la tête basse, le moral dans les chaussettes…

