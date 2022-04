Ligue 2 : Toulouse renverse le Paris FC et fait un grand pas vers la montée

Cette 31e journée de Ligue 2 débutait par un choc entre le leader, Toulouse, et son dauphin, le PFC.Tout était réuni pour une belle fête dans un Stadium Municipal qui évoluait à guichets fermés pour la première fois depuis 4 ans. Cela n'effrayait pas les Parisiens, bien décidés à gâcher les festivités, malgré de nombreux absents. Les hommes de Thierry Laurey prenaient cette rencontre par le bon bout et profitaient même d'une passe en retrait mal assurée de Van den Boomen et d'une mauvaise appréciation de Dupé pour ouvrir le score grâce à Julien Lopez (15e).

Jusqu'à l'heure de jeu, Toulouse semblait être dans un jour sans, à l'image de son métronome néerlandais ou de Ratao. Il aura fallu une petite erreur défensive de Bernauer sur corner pour permettre à Diakité d'égaliser (62e). Un vrai coup derrière la tête pour les joueurs de la capitale, qui ne s'en remettront jamais. Le TFC a poussé pour arracher la victoire et l'a obtenu sur un dernier débordement de Ngoumou conclu par Healey (85e). Vainqueurs 2-1, les Violets prennent dix points d'avance sur leur poursuivant et s'ouvrent en grand les portes de la Ligue 1 en fin de saison.