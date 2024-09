OL - OM : les compositions probables

C’est une opposition de style que devraient nous offrir l’OL et l’OM, ce dimanche (20h45), en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Avec des dynamiques totalement inversées par rapport à la fin de saison dernière (l’OM est 2e, l’OM 13e), les deux Olympiques auront à cœur de s’imposer ce soir dans un match qui compte profondément dans l’esprit de leurs supporters respectifs. Pour cette rencontre, Pierre Sage ne devrait pas bouleverser ses plans. Comme face à Lens le week-end dernier (0-0), le technicien de 45 ans alignera une défense à 3 composée de Mata, Caleta-Car et Niakhaté, et qui sera chargée de soutenir Lucas Perri dans les buts. Maitland-Niles aura pour mission d’animer son couloir droit, alors que le Brésilien Abner sera son pendant, à gauche.

C’est au milieu de terrain que Pierre Sage devrait réserver sa première "surprise" avec la titularisation de Jordan Veretout, moins de trois semaines après son départ de l’OM. L’international tricolore devrait être aligné en lieu et place de Maxence Caqueret, auteur d’une prestation sans relief contre Lens dimanche dernier. Matic et Tolisso seront, eux, reconduits. Enfin, Alexandre Lacazette, toujours à la recherche de son premier but cette saison, sera épaulé par Georges Mikautadze, préféré à Gift Orban malgré une belle prestation du Nigérian à Bollaert. Rayan Cherki, prolongé de façon assez inattendue hier par l’OL, sera dans le groupe pour la première fois de la saison.

Maupay préféré à Wahi

De son côté, De Zerbi devrait lui remodeler le visage de son onze, vainqueur de Nice (2-0) il y a huit jours. Le champion du monde argentin, Géronimo Rulli, sera évidemment titulaire, mais pas Derek Cornelius, suspendu après son carton rouge reçu samedi dernier. En conséquence, Geoffrey Kondogbia devrait reculer d’un cran et épauler Lilian Brassier dans l’axe. Quentin Merlin toujours blessé, c’est Murillo qui sera aligné à gauche, alors que Leonardo Balerdi évoluera dans un inhabituel poste de latéral droit.

C’est devenu une norme en ce début de saison : le brillant Pierre-Emile Højbjerg composera le double pivot marseillais, mais cette fois dans une association inédite, avec le Canadien Ismaël Koné. Le meilleur buteur du Championnat, Mason Greenwood, sera aligné sur le côté droit, tandis que le Brésilien Luis Henrique, encore auteur d’un but exceptionnel contre le GYM, occupera l’autre couloir. La dernière incertitude résidait au poste de numéro 9, mais les dernières informations vont bien dans le sens d’une nouvelle titularisation pour Neal Maupay, buteur contre son club formateur le week-end dernier, et qui devrait être préféré à Wahi. Il sera soutenu par Amine Harit, encore important dans le succès marseillais contre les Niçois.

