Un match va être organisé entre les légendes du Barça et de Liverpool

Le FC Barcelone a annoncé qu’un match entre les légendes du club et celles de Liverpool allait avoir lieu le 26 mars prochain à Anfield. Initialement prévu le 28 mars 2020, la rencontre avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. L’argent collecté reviendra à la Fondation Barça.

La suite après cette publicité

«Les deux équipes constituent des équipes de haut niveau composées de joueurs qui les ont représentées par le passé. Les légendes du Barça peuvent déjà confirmer la présence de Javier Saviola et Edmilson, tandis que les noms de Jerzy Dudek, Bjorn Tore Kvarme, Vladimir Smicer, Phil Babb, Patrik Berger et Steve McManaman figurent dans l'équipe locale», a déclaré le Barça via un communiqué.