LdC : Christophe Galtier soutient le PSG

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter la finale de la Ligue des Champions. Mais les pensionnaires de Parc des Princes devront prendre le meilleur sur le Bayern Munich. Ce qu'espère Christophe Galtier. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du LOSC a apporté son soutien au club de la capitale, qu'il espère voir gagner dimanche soir à Lisbonne.

«Le PSG a autant de chances que le Bayern Munich de remporter cette magnifique coupe. Ce serait bien que cette coupe vienne chez nous. J'ai trouvé Paris très fort sur la demi-finale. Lyon a été malheureux. Le Bayern a tellement été étincelant contre le Barça. C'est du 50-50. Évidemment, il y a un club qui est habitué à ce genre de rencontres et à être dans le dernier carré. Paris, en dehors de tout le talent qu'ils peuvent avoir et ils en ont, a dégagé une force collective de haut niveau. Ce qui leur a manqué parfois. Ils ont su se fédérer. Cela va se jouer à pas grand chose. On va avoir une belle finale, en espérant une victoire parisienne.» Réponse dimanche soir.