Ousmane Dembélé, une fin de saison qui passionne Barcelone

Plus les jours avancent, plus la cote d’Ousmane Dembélé (24 ans) grimpe à Barcelone. À l’heure où le dossier de sa prolongation fait toujours autant parler, l’international tricolore (27 sélections, 4 buts) a semble-t-il retrouvé la forme à temps pour signer une excellente fin de saison. Hier soir, face au Celta, il a grandement participé au succès des Blaugranas (3-1) en délivrant deux passes décisives. Une à Memphis Depay et une autre à Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi lui valoir les louanges de la presse pro Barça.

« Capable de réveiller et de faire se lever le Camp Nou. Une action pleine de talent, de rapidité et de précision. Il a servi Memphis en premier et a aussi été décisif avec Aubameyang », écrit Sport dans son édition du jour. Encensé, Dembélé pointe d’ailleurs à la première place du classement des meilleurs passeurs de Liga. Avec 13 offrandes en seulement 20 matches (15 titularisations), il devance Karim Benzema (11 en 30 rencontres) et Jordi Alba (10 en 29 matches). « Le roi de la passe décisive », peut-on lire aussi.

Dembélé finit fort

« Faire la différence, ce n'est pas seulement marquer des buts. C'est aussi bien défendre, stopper, ou donner des passes décisives. Quand l'équipe était au plus mal, il a jailli et l'équipe a marqué le but du 1-0. C'est un footballeur différent, il est spécial. Il est capable de générer ce type de jeu alors que le Celta était meilleur que nous », a ensuite confié Xavi en conférence de presse. Autant de compliments qui ont inévitablement relancé les discussions sur sa prolongation.

Pour rappel, nous vous indiquons en exclusivité mondiale que les Culés avaient revu à la hausse leur offre pour le champion du monde 2018. Cela sera-t-il suffisant ? Hier soir, les avis fusaient dans les médias espagnols. Et pour Luis Flaquer, journaliste sur la Cadena SER, il existe une solution. « Si vous regardez la photo-finish, vous le prolongez. Mais avec Dembélé, il faut avoir une vue d’ensemble sur ses cinq dernières années. Ce serait intelligent de baser le salaire de Dembélé en fonction de ses objectifs. » Pas sûr toutefois que l’idée séduise les agents du joueur.