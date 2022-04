Le FC Barcelone a augmenté son offre pour Dembélé !

La suite après cette publicité

« Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. » C'est un Joan Laporta excédé qui, le 1er février dernier, scellait l'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Mais voilà, bientôt 5 mois plus tard, la situation a énormément évolué. Certes, le clan Dembélé a bien un accord avec le PSG comme nous vous l'avons révélé il y a plusieurs semaines. Et le FC Barcelone avait ete mis au courant.

Mais il n'a jamais écarté la possibilité de rester en Catalogne, bien au contraire. Ça a d'ailleurs toujours été sa priorité. L'arrivée de Xavi sur le banc de touche et l'amour de l'entraîneur espagnol pour les qualités du Français ont bien obligé les dirigeants blaugrana de revoir leur position. Ce sont eux qui se sont ainsi déplacés à Marrakech pour rencontrer Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, et relancer les discussions autour d'une prolongation de contrat au début du mois d'avril. Une stratégie payante de la part de l'agent, qui est toujours resté ferme sur ses exigences pour son joueur, chez qui il voit un potentiel Ballon d'Or.

Le Barça revient à la charge

Hier, une nouvelle réunion, à l'initiative des Catalans, a eu lieu entre Mateu Alemany, le directeur du football, et Moussa Sissoko. Le quotidien espagnol Sport rapportait dans la foulée qu'Ousmane Dembélé avait baissé ses exigences pour rendre une prolongation possible. Or, selon nos informations, le réchauffement entre les deux parties vient principalement du côté du club catalan. Une nouvelle offre a bien été formulée par le Barça et elle se rapproche sensiblement des demandes de Dembélé.

Cela dit, il n'y a pas encore d'accord définitif entre les parties. Une chose est certaine, Ousmane Dembélé n'a aucun intérêt à accepter des offres au rabais de la part du Barça, et il reste sur la même ligne de conduite qu'en janvier dernier. En fin de contrat en juin, courtisé par des cadors européens, il est en position plus que favorable. Et il n'a jamais fermé la porte au Barça, où il serait ravi de continuer en cas d'offre de prolongation satisfaisante.