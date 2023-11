Real Madrid : la déclaration hallucinante de Luis De la Fuente sur Jude Bellingham

Cette saison, Jude Bellingham explose tout sur son passage. Le jeune talent anglais qui s’était révélé aux yeux du monde du côté du Borussia Dortmund a confirmé tout son talent sous les couleurs du Real Madrid avec un début de saison canon (13 buts en 13 matches). Un talent qui avait déjà fait parler de lui lors des dernières saisons. Du moins pas selon le sélectionneur de l’Espagne Luis De la Fuente, qui a estimé, lors d’un entretien pour AS, qu’il avait découvert en premier Jude Bellingham… la saison dernière !

«Cette année au trophée The Best, j’ai voté pour Rodri, Haaland et Messi…, et d’ailleurs l’année dernière, j’ai voté pour Julián Álvarez, ce qui a provoqué quelques remous…, mais aussi Bellingham et en troisième position Modric. Mais Jude Bellingham, personne ne le connaissait à cette époque, sauf à Madrid, bien sûr. Et maintenant, il a connu une explosion sensationnelle. C’est un joueur différent.»