Igor Tudor a choisi son nouveau club !

La suite après cette publicité

L’ambiance à l’OM s’est un peu apaisée depuis quelques jours. Cette trêve internationale fait du bien à la direction et notamment à Pablo Longoria fortement chahuté depuis bientôt un mois. La venue de Gennaro Gattuso lui a permis de tranquilliser un peu les tribunes et de mettre en place quelque chose de concret avec l’équipe première. Là où Marcelino n’a pas réussi, pas plus que l’intérimaire Jacques Abardonado, l’Italien ravive au moins le feu intérieur marseillais. Une chose qu’Igor Tudor n’avait pas manquée de faire non plus.

Certes, discuté dès ses premières semaines, le Croate était rapidement parvenu à inverser la tendance, auprès du public du Vélodrome, comme des joueurs. Mais, après une première saison éprouvante, il avait rendu son tablier. La fin de saison avait été un peu plus difficile et il s’estimait trop fatigué nerveusement pour poursuivre l’aventure. L’ancien défenseur souhaitait également retrouver sa patrie d’adoption, l’Italie, où il a joué et entraîné la majeure partie de sa carrière.

À lire

Colin Kazim-Richards lâche une bombe sur Andrea Pirlo !

Les deux adjoints de Tudor sont déjà sur place

Son nom a même été cité pour reprendre du service en Serie A, comme à la Juventus, mais également à Naples en cas de départ prématuré de Rudi Garcia, ce qui n’est pas impossible dans les semaines à venir. Une formation saoudienne l’a également contacté, sans que cela n’aille plus loin. Ce n’est dans aucun de ces pays déjà cités qu’il reprendra du service, mais bien en Turquie. D’après le média croate Germanijak, qui est plutôt réputé pour sa fiabilité, le coach est sur le point de prendre en main Besiktas, actuel 4e de Süper Lig.

La suite après cette publicité

Le club stambouliote connait un début de saison agité. Şenol Güneş vient d’être licencié et en attendant d’avoir une personne d’expérience sur le banc, c’est le fraîchement retraité Burak Yilmaz qui assure l’intérim. Ça ne devrait pas durer très longtemps car les deux adjoints de Tudor, Hari Vukas et le préparateur physique Toni Modric sont déjà sur place, comme l’a communiqué Besiktas. Tudor les rejoindrait dans les prochains jours, lui qui a déjà entraîné en Turquie, à Karabükspor (2016/2017) et Galatasaray en 2017.