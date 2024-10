Claude Puel prend la défense d’Eden Hazard

Depuis près d’un an, Eden Hazard a pris sa retraite après un échec retentissant du côté du Real Madrid. Pas suffisant néanmoins pour remettre en question la carrière géniale du Belge, qui aura fait chavirer le cœur de millions de supporters du LOSC, de Chelsea et de la Belgique à travers plusieurs prestations de haute voltige. Pour autant, certains de ses détracteurs s’appuient sur son aventure ratée au Real Madrid pour le dézinguer à la moindre occasion. Ce mardi, le natif de la Louvière a pu compter sur le soutien de l’un de ses anciens entraîneurs.

En effet, dans les colonnes d’AS, Claude Puel, qui l’a connu à Lille, a tressé des louanges à son ancien protégé : «j’ai fait mes débuts avec Hazard lors d’un match amical contre Bruges. Il était incroyable, dribblant quatre ou cinq joueurs en un seul jeu, puis le passant à son coéquipier et lui faisant simplement pousser le ballon dans le filet. Il avait une grande maturité footballistique et ne se sentait pas sous pression dans la surface. C’est la marque des grands joueurs, où on a l’impression que le temps s’arrête pour prendre la bonne décision. Eden n’a jamais pu développer son meilleur niveau au Real Madrid, toutes ses blessures l’ont empêché de performer, mais à Chelsea, où il a été élu meilleur joueur de Premier League, il a été fantastique.»