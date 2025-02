Casemiro ne s’inquiète pas pour Kylian Mbappé

Resté à Manchester United malgré des rumeurs qui le liaient à l’Arabie Saoudite, Casemiro est revenu au micro de AS sur son passage au Real Madrid, et sa vision du club de l’extérieur. L’ancien merengue de 2012 à 2023 s’est également exprimé sur l’adaptation du Français Kylian Mbappé, arrivé cet été. «Il est désormais bien installé et il va marquer 30 ou 40 buts par an. Les jeunes, comme Rodrygo, Militao ou Valverde, que j’admire beaucoup pour sa façon de jouer et de se donner à fond, savent attendre leur moment. Et ils y arrivent toujours. L’adaptation des jeunes joueurs est facilitée par les vétérans qui leur expliquent comment tout fonctionne là-bas.»

«Quand vous arrivez à Madrid, vous vous imprégnez de tout. Vous savez à qui vous adresser. Quand Bellingham est arrivé, il a très vite compris l’identité du club. Vinicius a mis cinq ans à s’intégrer et à devenir le grand joueur qu’il est aujourd’hui», a pointé du doigts le milieu défensif brésilien pour illustrer son propos. Laisser du temps à Mbappé, un mot d’ordre qui revient sur toutes les bouches des anciennes gloires du Real Madrid.