Chelsea : l’infernal déclin de Jadon Sancho

Le 25 mars prochain, Jadon Sancho va souffler ses 25 bougies. Déjà serait-on tenté de dire. Cela fait pourtant bien longtemps qu’il n’est plus le jeune espoir du football anglais qui a fait chavirer son pays et de nombreux clubs alors qu’il évoluait au sein des catégories jeunes de Watford et de Manchester City. Il est d’ailleurs ensuite entré dans le cœur de tous les passionnés de ballon rond quand il a rejoint le Borussia Dortmund. Un club où il a brillé entre 2017 et 2021, avec 50 buts au compteur en 137 apparitions toutes compétitions confondues. La suite, le natif de Londres l’a écrit à Manchester United. Le club qui devait définitivement lui permettre d’entrer dans la cour des grands. Mais le joueur acheté 85 M€ a été refoulé à l’entrée, lui qui a déçu dans le nord de l’Angleterre.

Des premiers pas prometteurs

En froid avec Erik ten Hag, il a été prêté la saison passée durant 6 mois au BVB avant de revenir à Manchester. Mais on lui a très rapidement montré la porte de sortie. Un temps annoncé au PSG ou encore de retour à Dortmund, il a finalement posé ses valises à Londres, du côté de Chelsea. Un choix étonnant quand on sait que les Blues sont pourvus à son poste. Mais c’est chez eux qu’il a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière. «Chelsea est heureux d’annoncer que Jadon Sancho a rejoint le club en prêt de Manchester United, les Blues ayant l’obligation de signer l’international anglais à titre permanent l’été prochain», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel publié le 31 août dernier.

Dans la foulée, le joueur de 24 ans avait livré ses premières impressions. «Je suis vraiment ravi d’être ici. C’est à Londres que j’ai grandi et je suis heureux d’y retourner. Le manager m’a parlé du projet et, pour un jeune joueur, c’est excitant. J’espère pouvoir apporter des buts et des passes décisives au Bridge.» Au départ, il a joint l’acte à la parole en faisant des débuts plutôt prometteurs. Il avait notamment délivré 3 passes décisives lors de ses 3 premières sorties en Premier League avec Chelsea. Certains s’imaginaient déjà retrouver le Sancho du Borussia Dortmund. Mais ces dernières semaines, il ne montre pas la meilleure version de lui-même sur le rectangle vert. Cela a encore été le cas dimanche lors du derby face à Arsenal (défaite 1 à 0).

Sancho se prend les pieds dans le tapis

Titulaire, l’ailier anglais n’a pas vraiment brillé. Il a d’ailleurs fait l’unanimité contre lui dans la presse britannique. L’Evening Standard lui a donné la note de 4, en précisant qu’il a réalisé «une performance sans vie». L’Express, qui a été plus dur en lui donnant un 3, a écrit à son sujet : «il n’a pas réussi à attaquer Myles Lewis-Skelly et à envoyer le ballon dans la surface. Il n’a pas contribué suffisamment aux buts et aux passes décisives des Blues et pourrait même ne pas être à Stamford Bridge la saison prochaine, malgré l’obligation pour Chelsea de le recruter.» Goal lui a aussi mis un 3 avant d’ajouter : «un dribble, pas grand-chose d’autre. Bien encadré par la défense d’Arsenal avant son remplacement. Une nouvelle prestation décevante.»

Même constat pour Football London, qui a indiqué «qu’il n’a jamais pu entrer malheureusement dans le match». Des statistiques viennent d’ailleurs confirmer qu’il n’est pas dans une bonne passe puisqu’il n’a pas réussi à cadrer un tir lors de onze matches de Premier League cette saison. L’Evening Standard ajoute d’ailleurs une autre stat peu glorieuse. «Sancho a débuté à l’Emirates Stadium dimanche après-midi, jouant pendant 76 minutes avant d’être remplacé par le jeune de Chelsea Tyrique George, n’ayant pas réussi à mettre fin à une série de neuf apparitions en Premier League sans enregistrer de contribution au but (but ou assist, ndr).» Il n’a plus marqué depuis 14 rencontres en championnat et 18 matches toutes compétitions confondues. Son dernier but date du 8 décembre contre Tottenham.

Un avenir très incertain

Depuis plus rien pour l’Anglais, qui totalise 2 buts et 6 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Ce qui commence à agacer à Londres. Ancien joueur de la maison, William Gallas a taclé Jadon Sancho. « L’avez-vous vu dribbler son arrière gauche aujourd’hui (dimanche) ? Non. Il n’a rien fait. Il n’a pas été un défi pour son adversaire latéral gauche. Il récupère toujours le ballon, réalise quelques gestes techniques, puis passe en retrait. On veut en voir davantage, surtout quand on est ailier. Ce joueur a du talent. C’est un joueur talentueux, tout le monde le sait, mais nous ne savons pas pourquoi il ne peut pas être performant et montrer ce dont il est capable. À Dortmund, il était magnifique. À Manchester United, ça n’a pas marché pour lui. Il est arrivé à Chelsea et au début, on voyait Sancho de Dortmund, mais ensuite il a disparu»

L’ancien défenseur a ajouté : «je ne sais pas quel est le problème, mais pour le moment, il ne peut pas rester à Chelsea parce qu’il doit faire plus. Quand on joue en Premier League, il faut jouer chaque match au plus haut niveau. Ce n’est pas facile, mais on ne peut pas se contenter de bien jouer quelques matches et de se reposer ensuite.» Selon le Français, Chelsea doit se retirer de l’accord avec MU, qui peut être modifié contre une pénalité financière très importante. Pour rappel, les Blues ont obtenu un prêt avec une obligation d’achat d’environ 30 M€ si certains critères sont remplis. Pour le moment, Chelsea est globalement satisfait de son rendement assure l’Evening Standard. Il reste à savoir si cela sera toujours le cas au moment de passer à la caisse…