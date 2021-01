Premier League : Crystal Palace et Eberechi Eze disposent tranquillement de Sheffield

L'effet de la nouvelle année n'est pas magique, même pour les sorciers de Sheffield. Après 17 journées de Premier League, les Blades n'ont grapillé que 2 points et ne se dépatouillent toujours pas de leur infernale spirale. Encore battue cet après-midi à Selhurst Park par un Crystal Palace pourtant pas en grande forme (2-0), la formation de Chris Wilder continue de creuser vers l'étage inférieur. C'est d'abord Jeffrey Schlupp qui a profité des largesses de l'arrière-garde adverse pour fusiller Aaron Ramsdale d'entrée (1-0, 4e), après un mouvement qui a impliqué les trois attaquants des Eagles. Le natif d'Hambourg s'est ensuite blessé, laissant son poste à Eberechi Eze (40e).

La suite après cette publicité

17 - Sheffield United are winless in their 17 Premier League games this season (D2 L15) – the longest ever winless run from the start of a Premier League campaign. Forlorn. #CRYSHU