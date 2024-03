Le cas Elye Wahi crispe le RC Lens

Le RC Lens entame ce sprint final de la pire des manières. Pour la reprise de la Ligue 1 après cette trêve internationale, le club a chuté chez son voisin lillois 2-1 sur un doublé d’Edon Zhegrova. Non seulement, il y a cette défaite dans le derby, un moment toujours très important pour les supporters, mais en plus de cela, les Sang et Or laissent filer leur meilleur ennemi au classement. Les Dogues grimpent à la 3e place avec 4 points d’avance sur leurs adversaires d’hier soir. Une place en Ligue des Champions s’éloigne doucement (6e), et le plafond de verre souligné par Franck Haise ces derniers temps se confirme.

Un entraîneur qui a fait un choix plutôt inattendu au coup d’envoi. Ce n’est pas Elye Wahi qui occupait la pointe de l’attaque dans le onze de départ mais bien Wesley Saïd. Une préférence guidée par les séances des derniers temps. «J’estime que, ces dernières semaines, Wesley Fofana m’a montré de bonnes choses aux entraînements. Elye Wahi était notamment en sélection et avait eu des manques sur les derniers matches. C’est entre lui et moi. Il y a de la concurrence à tous les postes, comme dans toutes les grandes équipes», se justifiait le coach avant le coup d’envoi. Ce choix ne s’est pas avéré payant.

Haise : «Je ne regrette pas ce choix-là »

Non seulement Lens a perdu mais c’est bien Wahi qui a permis d’y croire (un peu) en fin de match. Entré à la place de son concurrent, l’international Espoirs a certes écopé d’un avertissement très rapidement mais il a surtout réduit la marque à la 78e. Il s’agissait seulement du 2e tir cadré lensois. Cela n’a pas empêché la défaite de son équipe. «Je ne regrette pas ce choix-là. Il y a de temps en temps des messages à faire passer», avertissait encore Haise au micro de Prime Video après le coup de sifflet final. Ce n’est pas la première fois de la saison que l’entraîneur s’en prend à sa recrue phare de l’été dernier (35 M€).

Il y avait déjà eu quelques remontrances et surtout une période d’adaptation à respecter. «Sa rentrée est un autre message, un très bon message, s’est tout de même satisfait le technicien, soulignant le but de son protégé. Je ne regrette pas du tout mon choix. J’aurais pu en faire un autre, d’autres entraîneurs auraient certainement pu en faire un autre, mais quand vous faites un choix, vous y croyez. J’espérais cette réponse, j’espérais aussi que Wesley soit meilleur sur l’heure où il a joué mais c’est comme ça.» C’est aussi le timing qui peut sembler étonnant dans cet avertissement, même si le temps de jeu de Wahi avec les Espoirs a forcément joué.

Wahi meilleur buteur de Lens cette saison

Après un début de saison poussif, le jeune attaquant a accéléré le rythme en cette seconde partie de saison. Si son club alterne le bon et le moins bon après avoir terminé dauphin du PSG l’an passé, Wahi est lui le meilleur buteur de son équipe (10) et surfe sur une série avec 6 réalisations sur les 8 dernières sorties. «Cela a fonctionné, puisqu’il a été très bon quand il est rentré. Vu les qualités qu’il a, je veux qu’il aille le plus haut possible. Je suis son coach, je peux le piquer, parce que j’ai envie qu’il devienne le meilleur joueur possible» martelait encore Haise, cette fois en conférence de presse.