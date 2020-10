OL - AS Monaco : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est une belle affiche du championnat de France qui nous attend ce dimanche à 21h. L'Olympique Lyonnais accueille l'AS Monaco (à suivre en direct sur Foot Mercato) pour un match entre deux poids lourds de la Ligue 1, même si cette édition 2020/2021 n'a pas forcément commencé sur les chapeaux de roues pour Rhodaniens et Monégasques. L'équipe de Niko Kovac est ainsi neuvième, avec onze petits points, juste devant son rival du soir, dixième avec un point en moins.

Les troupes de Rudi Garcia semblent cependant arriver sur une bien meilleure dynamique, après cette victoire 3-2 sur la pelouse de Strasbourg notamment, alors que les Asémistes restent sur un nul et une défaite en Ligue 1. Ils n'ont d'ailleurs pris que trois points sur neuf possibles en déplacement, et n'ont plus gagné en terres rhodaniennes depuis avril 2017.

Très peu d'absents pour ce choc

Pour ce match, Rudi Garcia peut compter sur tout le monde à l'exception de Jason Denayer, blessé. Antony Lopes sera dans les cages, protégé par la charnière Diomande-Marcelo. Cornet et Dubois seront présents sur les flancs. Le trio du milieu sera composé de Thiago Mendes, Aouar et la recrue Lucas Paqueta, alors que devant, Toko Ekambi et Kadewere joueront en soutien de Memphis Depay.

En face, le tacticien croate alignera Lecomte dans les buts, avec un quatuor défensif composé de Sidibé, Badiashile, Disasi et Aguilar. Cesc Fabregas sera présent devant la défense, avec Tchouaméni et Fofana à ses côtés. Aux avant-postes, Kovac sortira l'artillerie lourde avec Gelson Martins, Kevin Volland et Wissam Ben Yedder. On espère du spectacle !