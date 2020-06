Mediapro est d'accord pour une Ligue 1 à 22 mais...

L'ordonnance du Conseil d'État a donc suspendu les relégations d'Amiens et de Toulouse. On se retrouve avec 22 clubs en Ligue 1 et un gâteau à partager avec plus de part que prévu concernant les droits télé. Les rumeurs faisaient dire que Mediapro voyait ça plutôt d'un mauvais œil car avec un match de plus à chaque journée de championnat, les coûts de production augmentent.

Pourtant d'après L'Equipe, Jaume Roures, le patron du groupe audiovisuel catalan, se tiendrait prêt. « La L1 à 22 clubs ne serait pas un problème pour Mediapro et sa chaîne Téléfoot » a simplement communiqué le nouveau diffuseur pour la période 2020-2024. Reste tout de même à régler un problème, celui de la diffusion de ce 11e match. Lors de l'attribution des droits, ce lot n'existait pas. Qui donc de Mediapro ou de Canal Plus va retransmettre ce match et dans quelle case horaire l'intégrer ?