PSG-Strasbourg : la réaction à chaud de Pablo Sarabia

Le Paris Saint-Germain n'a pas manqué ses débuts au Parc des Princes en s'imposant face à Strasbourg (4-2). Et Pablo Sarabia entré à la 70ème minute en a profité pour ouvrir son compteur sur un caviar de Kylian Mbappé (4-2, 85e). Interrogé à l'issue de la rencontre par Canal + Sport, l'international espagnol exprimait son soulagement.

« C'était très important pour nous de gagner et de confirmer. Je suis très content pour l'équipe et pour moi aussi. C'est bien pour la confiance. Maintenant, il faut continuer à s'améliorer. Tout le monde veut jouer dans cette équipe, ce sera difficile pour tout le monde de jouer. Ce but est important pour moi, car ma situation est un peu difficile, » a ainsi confié Sarabia. Qu'on se le dise, les places seront chères cette saison au PSG...