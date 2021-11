PSG : l'Italie s'inquiète vraiment pour Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Il savait où il mettait les pieds. Arrivé au Paris Saint-Germain libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a accepté de s’engager cinq ans avec le club de la capitale, malgré la présence de Keylor Navas. Un pari risqué, d’autant que Mauricio Pochettino n’a clairement pas tranché entre les deux hommes.

L’entraîneur argentin a choisi, pour le moment, un modus operandi assez basique. Navas et Donnarumma jouent deux, trois matches consécutifs chacun avant d’échanger leur place. Une décision pas (encore) remise en question puisqu’aucun des deux gardiens n’a commis d’erreur grossière pouvant faire basculer la balance d’un côté ou de l’autre. Sauf que cette situation pèse sur les deux portiers.

Aucun des deux n’a encore manifesté publiquement un mal-être profond, mais certaines petites phrases confirment que tout n’est pas rose. Comme cette sortie médiatique de Donnarumma le 13 novembre dernier. « Cela n'entrave pas mes performances, mais cela me dérange parfois parce que ce n'est pas facile. Comme vous l'avez dit, j'ai toujours été un titulaire et c'est parfois décevant d'être sur le banc, mais je suis calme et je suis sûr que la situation va se résoudre d'elle-même. »

« Sauvez le soldat Gigio »

Une situation qui va se résoudre, peut-être, mais à l’avantage de qui ? Hier, l’agent de l’Italien, Mino Raiola laissait clairement entendre que son protégé finira par s’imposer à Paris. « Je ne sais pas si c'est devenu un problème. Je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se passera bien pour Gianluigi. » Sauf que, pour le moment, Donnarumma est toujours numéro 1 bis. Et ça commence à agacer de l’autre côté des Alpes. Concrètement, la presse transalpine estime que le manque de temps de jeu régulier de l’ancien Rossonero au PSG commence sérieusement à nuire sur son rendement avec l’équipe nationale.

« Sauvez le soldat Gigio », titre d’ailleurs la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. Lors des derniers matches de la Nazionale, lors des éliminatoires du Mondial 2022, Donnarumma a été pointé du doigt. Et s’il n’est pas serein avec sa sélection, c’est parce qu’il n’est pas serein au PSG. Et la presse s’inquiète pour son chouchou car, selon elle, Pochettino n’avait pas prévu de gérer deux numéro 1 et Navas partirait avec les faveurs d’un vestiaire très sud-américanisé.