Ligue 1 : Jérôme Rothen remercie le Qatar

Lors de ses récentes sorties médiatiques, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a évoqué une certaine injustice à l’égard du Qatar, qui ne serait pas bien considéré en France. « Combien vaut le Parc des Princes ? Je ne sais pas. Ça dépend, certains disent on reprend les discussions, d’autres on ne vend pas au Qatar. Est-ce que c’est parce qu’on est arabes ? Je ne sais pas. Est-ce que c’est légal de dire ça ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous trouvez que c’est à la limite du racisme ? Je pense. Un juge devrait peut-être regarder ça. On est en France, le pays de la liberté. Vous pensez que si les acheteurs étaient d’une autre nationalité, ce serait différent ? Je ne sais pas… Je ne comprends pas. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec le Qatar ? », a-t-il par exemple lancé au Parisien.

Ce qui a fait réagir Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. « Bien sûr qu’on est injuste depuis qu’ils sont arrivés. Sans eux, je ne sais pas où serait la Ligue 1. Il faut les remercier, le championnat serait en péril sinon », a notamment expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Des propos qui vont faire parler…