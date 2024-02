D1 Arkema : le pétage de plomb d’un technicien TV pendant Guingamp-Fleury

La séquence est insolite. Lors de la 15e journée de D1 Arkema, l’En Avant Guingamp s’est imposé sans trembler (3-1) contre le FC Fleury 91 (3-1) mais cette rencontre a surtout été marquée par le pétage de plomb d’un technicien TV, frustré des conditions climatiques à l’Akademi et furieux de voir son matériel abimé. Seul léger problème ? Ses propos, pour le moins acerbes, étaient diffusés en direct… Alors qu’un bug coupe la liaison du commentateur, le technicien qui ne sait pas que ses propos sont diffusés en direct, a finalement totalement craqué sur Guingamp.

«Putain c’est vraiment un direct de merde! Qu’est-ce que je déteste cette putain de ville de merde! Putain ma caméra elle va être flinguée. Il reste combien de temps? 10 minutes? Putain… Tu ne dis rien mais je dirai que la table de mixage est foutue! Fais chier le matériel, putain! J’ai même plus la bulle, j’ai même plus le niveau! Je n’arrive pas à enlever ma veste! Guingamp, c’est vraiment une ville de merde. Si on a un message de la FFF, tu dis que le matos est mort. Faut pas qu’on perde le matériel. Fais chier c’est du n’importe quoi! Tu dis que la caméra est noyée aussi». Une pluie battante et un vent qui n’ont cependant pas empêché les Guingampaises de l’emporter.