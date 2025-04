OL : les joueurs également victimes de jet de projectiles

Alors que la rencontre entre Lyon et Saint-Étienne a viré au chaos après le jet de pièces de monnaie sur l’arbitre assistant, entraînant une interruption de presque une heure, d’autres acteurs du jeu ont annoncé avoir été victimes de jet de projectiles. En effet, Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, a indiqué que plusieurs joueurs lyonnais avaient aussi été visés par des pièces durant l’échauffement.

«Voilà, on savait que ça allait être tendu. Encore une fois, c’est l’intégrité des joueurs qui est importante. Je ne savais pas s’il fallait reprendre ou non mais c’est quand même assez sérieux qu’un arbitre prenne une pièce sur la tête en plein match», a soupiré Matthieu Louis-Jean en marge de la rencontre. La rencontre a pu finalement aller à son terme, voyant l’ASSE s’imposer (2-1) et se replacer dans la course au maintien.