Giannelli Imbula a adoré être entrainé par Marcelo Bielsa

Giannelli Imbula a désormais 31 ans. Depuis le début de la saison, il évolue à Istanbulspor en Super Lïg où il est sous contrat jusqu’en 2025. Son temps de jeu est en revanche très limité car il n’a disputé que 150 minutes toutes compétitions confondues (étalées sur 6 matchs). Son passage à l’OM semble loin désormais (2013-2015) mais il en garde de grands souvenirs, surtout pour Marcelo Bielsa, l’entraîneur avec qui il a été le plus performant.

«Avant chaque match, Bielsa prenait tous les joueurs et leur montrait une compilation de leurs meilleures actions pour leur donner de la confiance, se rappelle le milieu de terrain au Club des 5. Ça nous stimulait. Bielsa était moins académique. Tu peux sortir d’un entraînement et tu n’as pas pris de plaisir parce que tu n’as pas fait de jeu ni de tirs au but mais c’est grâce à mon passage à l’OM qu’il m’a donné des flèches pour mon arc.»