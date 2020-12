Ligue des Champions : on connaît les huit équipes reversées en Ligue Europa

La sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions s'est achevée ce soir et a permis d'identifier les seize qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans les huit groupes, huit équipes ont échoué à la troisième place et sont donc reversées en Ligue Europa. Les quatre équipes qui ont eu le plus de points héritent du statut de tête de série. Ainsi on retrouve une surprenante équipe du FC Bruges qui a tenu tête au Borussia Dortmund et à la Lazio. Devancé par le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig, Manchester United sera également tête de série tout comme l'Ajax Amsterdam.

Dans le groupe de la mort qui a opposé le Borussia Mönchengladbach, le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid et l'Inter Milan c'est finalement le Shakhtar Donetsk qui termine à la troisième place. Quatre autres équipes ne seront pas têtes de série. Il y a l'équipe ukrainienne du Dynamo Kiev et les Russes du FK Krasnodar qui ont fait tomber le Stade Rennais. Troisième du groupe C, l'Olympiakos poursuivra son aventure en Ligue Europa. Enfin, le dernier ticket est pour le Red Bull Salzbourg.

Les équipes reversées en Ligue Europa

Têtes de série :

Shakhtar Donetsk (UKR)

Ajax Amsterdam (PBS)

FC Bruges (BEL)

Manchester United (ANG)

Non-têtes de série :