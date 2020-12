Ligue des Champions : les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale

Après les six journées de la phase de poules de Ligue des Champions, on connaît désormais le nom des seize équipes qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale la compétition. Parmi elles, on retrouve une formation française, le Paris Saint-Germain, qui a terminé première de son groupe devant le RB Leipzig. Le club allemand se retrouve deuxième. Sinon, les cadors ont plutôt tenu leur rang puisque le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund et la Juventus ont terminé à la première place.

La suite après cette publicité

Dans le groupe de la mort qui opposait le Borussia Mönchengladbach, le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid et l'Inter Milan, c'est le Real Madrid qui a terminé en tête tandis que le Borussia Mönchengladbach a terminé à la deuxième place. Les autres formations qui ont terminé à la deuxième place sont l'Atlético de Madrid, le FC Porto, l'Atalanta, le Séville FC, la SS Lazio et le FC Barcelone. Le tirage au sort aura lieu le lundi 14 décembre à midi.

Les qualifiés

Les premiers de groupes :

Bayern Munich (ALL)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Liverpool (ANG)

Chelsea (ANG)

Borussia Dortmund (ALL)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Les deuxièmes de groupes :