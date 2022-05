Mercato : l'ASSE prépare un lifting XXL

La suite après cette publicité

Ce lundi matin, les Stéphanois se sont réveillés avec la gueule de bois. Hier soir, au terme d'une séance de tirs au but angoissante, l'AS Saint-Etienne a perdu les barrages face à l'AJ Auxerre (1-1 lors des deux matches, 4 t.a.b à 5) dans un Chaudron plus bouillant que jamais. Révoltés après la descente des Verts, des centaines de supporters ont envahi le terrain de Geoffroy-Guichard pour manifester leur mécontentement. Mais tout cela a vite dégénéré puisque certains fans ont balancé des fumigènes à destination de la tribune présidentielle et sur les joueurs, encore présents sur la pelouse.

Batllès sur le banc ?

Des scènes indignes qui ne devraient pas rester sans conséquences, puisque la LFP devrait sévir et que l'écurie stéphanoise a annoncé entamer des procédures judiciaires dans un communiqué de presse publié tard dans la nuit. Bien avant celui-ci, les Verts avaient inidqué peu après la fin de la rencontre que de grands changements allaient intervenir prochainement.« Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l'institution. ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l'élite.»

Un timing étonnant pour de telles annonces alors que les incidents se poursuivaient au même moment en dehors du stade. Quoi qu'il en soit, le duo Caiazzo-Romeyer va passer la main. David Blitzer semble en pole pour acquérir le club malgré la relégation. Du côté de l'équipe fanion, un profond lifting estival se prépare. Avant même la fin de la saison, le sort de Pascal Dupraz, qui ne faisait pas l'unanimité en interne, était scellé. Pour le remplacer, L'Equipe avance le nom de Laurent Batlles, libre depuis son départ de Troyes et courtisé par le LOSC en cas de départ de Gourvennec. Michel Der Zakarian et Sabri Lamouchi sont, eux, des plans B.

Un effectif qui va changer du tout au tout

Du côté des joueurs, de nombreux départs sont attendus. Comme expliqué la semaine passée, quatorze joueurs vont s'en aller. Outre les quatre éléments prêtés, à savoir Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko et Sada Thioub, dix joueurs en fin de contrat vont partir. Il s'agit d'Eliaquim Mangala, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejzak, Romain Hamouma, Bilal Benkhedim, Assane Dioussé, Bakary Sako, Miguel Trauco et Arnaud Nordin, qui s'est déjà mis d'accord avec Montpellier. Pour remplir les caisses du club, Denis Bouanga, courtisé par le Celta Vigo, ou encore Yvann Maçon, dans le viseur de Porto, peuvent partir.

Idem pour Harold Moukoudi, Saidou Sow et Lucas Gourna-Douath. Adil Aouchiche et Zaydou Youssouf, eux, ne sont pas encore fixés sur leur sort. Du côté des arrivées, le club planche depuis un moment sur plusieurs dossiers avec l'envie de repartir sur un nouveau cycle. L'Equipe cite les noms de Zinedine Ferhat (Nîmes), Anthony Briançon et Ibrahima Sissoko, en fin de contrat à Nîmes et Niort, pour renforcer l'équipe. Les retours de prêt de Palencia, Charles Abi et Krasso sont aussi attendus. Le changement commence maintenant pour l'ASSE, dont l'objectif est de remonter au plus vite.